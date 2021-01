Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

178,78 EUR +1,72% (13.01.2021, 21:21)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

176,02 EUR +0,20% (19.01.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

216,58 USD +1,85% (19.01.2021, 21:07)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (19.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hard- und Softwareentwicklers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Microsoft wolle als nächster Technologiekonzern im Geschäft mit selbstfahrenden Autos mitmischen. Der Windows-Riese beteilige sich an einer 2 Mrd. USD schweren Finanzierungsrunde der Robotaxi-Firma Cruise des Autokonzerns General Motors (GM), wie die Unternehmen am Dienstag mitgeteilt hätten. Cruise sei dabei insgesamt mit 30 Mrd. USD bewertet worden. Die Firma teste ihre Fahrzeuge seit Jahren in San Francisco und habe bereits den Prototypen eines autonomen Taxis ohne Platz für einen Fahrer vorgestellt.Microsoft wolle in die Partnerschaft u.a. Dienste seiner Cloud-Plattform Azure einbringen - auf die Cruise künftig hauptsächlich zurückgreifen werde. An der Finanzierungsrunde beteilige sich neben dem Mutterkonzern GM auch der japanische Autobauer Honda.Cruise habe im vergangenen Jahr die Genehmigung erhalten, Autos ohne Sicherheitsfahrer am Steuer auf die Straßen von San Francisco zu schicken. Zuvor hätten die Google -Schwesterfirma Waymo und in die Amazon.com-Gerätesparte eingeordnete Zoox ebenfalls die Erlaubnis erhalten, ohne Menschen am Steuer auf öffentlichen Straßen zu fahren. Cruise habe ursprünglich den Start eines Robotaxi-Angebots noch für 2019 angekündigt, den Termin dann allerdings auf unbestimmte Zeit verschoben."Der Aktionär" bewerte das Engagement von Microsoft im Zukunftsmarkt Robotaxis und selbstfahrende Autos positiv. Zumal der US-Konzern mit seiner Softwaresparte das notwendige Know-how hierzu mitbringe. Investierte Anleger sollten die Gewinne weiterhin laufen lassen. Auch Neueinsteiger könnten zugreifen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.01.2021)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: