Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA.

(28.10.2019/ac/a/n)



Baltimore (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Analyst Brad Reback von Stifel Nicolaus:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Brad Reback, Aktienanalyst bei Stifel Nicolaus, die Aktien des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) weiterhin zum Kauf.Microsoft Corp. habe vom US-Verteidigungsministerium den Zuschlag für einen Großauftrag zum Aufbau eines Cloud-Computing-System bekommen und damit Amazon.com Inc, das Nachsehen gegeben. Auf Sicht von mehr als zehn Jahren ergebe sich ein Auftragsvolumen von bis zu 10 Mrd. USD. Die Analysten von Stifel Nicolaus sehen in dem Zuschlag ein Signal, dass Azure gegenüner Amazon's AWS weiter an Boden gutmache.Analyst Brad Reback schätzt, dass der JEDI-Auftrag pro Jahr einen zusätzlichen Free Cash flow von 200 bis 300 Mio. USD ermögliche.Viele Organisationen würden bei der Cloud-Migration noch recht weit am Anfang stehen. Insofern gebe es noch viel Potenzial für Deals in ähnlicher Größenordnung. Mit Azure verfüge Microsoft über die möglicherweise größte Umsatz- und Gewinnquelle.In ihrer Microsoft-Aktienanalyse stufen die Analysten von Stifel Nicolaus den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 160,00 USD.Börsenplätze Microsoft-Aktie:XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:130,38 Euro +2,61% (28.10.2019, 14:10)