Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

252,55 EUR -0,73% (08.06.2022, 21:00)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

253,65 EUR +0,26% (08.06.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

270,75 USD -0,64% (08.06.2022, 20:48)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (08.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Einige Firmen hätten sich bereits vollständig aus Russland zurückgezogen. Microsoft habe hingegen im März nur das Neugeschäft in der Russischen Föderation ausgesetzt - bis jetzt. Am Mittwochnachmittag habe der Tech-Riese angekündigt, sein Russland-Geschäft deutlich zu reduzieren. Die Anleger würden auf die Ankündigung gelassen reagieren und die Microsoft-Aktie habe zuletzt nur leicht mit 0,3 Prozent im Minus notiert."Aufgrund der veränderten wirtschaftlichen Aussichten und der Auswirkungen auf unser Geschäft in Russland haben wir uns entschlossen, unsere Aktivitäten in Russland deutlich zu reduzieren", habe es in einer Mail von Microsoft geheißen. "Wir werden weiterhin unsere bestehenden vertraglichen Verpflichtungen mit russischen Kunden erfüllen, während die Aussetzung neuer Verkäufe in Kraft bleibt."Das Nachrichtenportal Bloomberg habe geschrieben, dass mehr als 400 Mitarbeiter von der Reduzierung betroffen sein würden. "Wir arbeiten eng mit den betroffenen Mitarbeitern zusammen, um sicherzustellen, dass sie mit Respekt behandelt werden und unsere volle Unterstützung in dieser schwierigen Zeit haben", so Microsoft.Anleger sollte die Ankündigung nicht verunsichern. Die Russische Föderation mache laut Microsoft-Finanzchefin, Amy Hood, weniger als ein Prozent des Gesamtumsatzes aus. Viel eher sollten Microsoft-Aktionäre das sich aufhellende Chartbild in den Blick nehmen und auf die "unglaublich bullishen" Geschäftsaussichten setzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: