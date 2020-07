Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

185,12 EUR +0,34% (06.07.2020, 11:42)



Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

185,20 EUR +1,65% (06.07.2020, 11:27)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

206,26 USD +0,76% (02.07.2020, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (06.07.2020/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Technologiesektor die Aktie des Tech-Riesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) zu kaufen.Im ersten Quartal 2020 habe der Chiphersteller Intel zu den Profiteuren der Corona-Krise gehört. Positiv habe auch Microsoft hervorgeragt. Zum einen habe sich die Computersparte (More Personal Computing) besser als befürchtet entwickelt. Nach einer Umsatzwarnung aufgrund von Lieferkettenproblemen sei die Produktion schneller angefahren. Zum anderen habe Microsoft von einem deutlichen Nutzungsanstieg der Cloudplattform Azure (+59%) profitiert. Getrieben worden sei diese Entwicklung von einer stärkeren Nutzung virtueller Desktop- und Plattformdienste, Business Analytics sowie von Microsoft 365. Für die Kommunikations- und Kollaborationssoftware Microsoft Teams habe das Unternehmen von einer Verdreifachung der Nutzerzahlen innerhalb von zwei Monaten berichtet.Die Einflüsse der Corona-Pandemie auf die industrielle Chipnachfrage sowie auf die Endmärkte hätten für deutliche Abwärtsrevisionen der Halbleitermarktprognosen gesorgt. Seien Marktexperten zu Jahresbeginn noch von einem soliden Wachstum von rund 6%ausgegangen, so würden die Schätzungen nunmehr zwischen -10% (McKinsey, Stand April 2020) und +3% (WSTS, Stand Juni 2020) schwanken. Jüngst hätten mehrere Chipproduzenten positive Signale geliefert. Die Hersteller würden im zweiten Halbjahr 2020 eine tendenzielle Erholung einiger Endmärkte (insb. Consumer) erwarten.Die Corona-Einflüsse hätten im Technologiesektor unterschiedliche Facetten gehabt. Profitiert hätten u.a. Cloudanbieter sowie deren Ausrüster. Einschränkungen in den Zielbranchen Automobil, Luftfahrt sowie Einzelhandel hätten dagegen zu einer ausgeprägten Investitionszurückhaltung geführt. Konjunkturelle Unsicherheiten - jüngst nur marginaler "Rebound" der U.S.-Industrieproduktion - würden viele Unternehmen derzeit "auf Sicht" fahren lassen. Zienkowicz bestätige sein Sektor-Rating mit "neutral".Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Microsoft-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel laute USD 205,00. (Analyse vom 03.07.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Microsoft Corp.": Keine vorhanden.Börsenplätze Microsoft-Aktie: