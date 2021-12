Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (01.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Am Montag sei der Gründer von Twitter (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ), Jack Dorsey, völlig überraschend von seinem Amt als Chef des Kurznachrichtendienstes zurückgetreten. Bereits im nächsten Jahr werde Dorsey sich auch aus dem Aufsichtsrat zurückziehen. Viele Marktbeobachter würden über die wahren Hintergründe des Chefwechsels rätseln.Dorsey selbst habe diesen Schritt damit begründet, dass es nun an der Zeit sei die Firma "von ihren Gründern zu lösen". Er habe lange darauf hingearbeitet.Allerdings stehe der neue CEO Agrawal nicht gerade für den Neuanfang. Der Manager sei bereits seit 2011 bei Twitter beschäftigt und sei als Technik-Chef maßgeblich für die Entwicklung der Twitter-Plattform verantwortlich gewesen. Ein großer Kritikpunkt der Investoren sei, dass die Plattform immer noch nicht genügend monetarisiert sei.Daher würden derzeit Gerüchte kursieren, dass Dorsey den Weg für eine Übernahme von Twitter freigemacht habe. Investierte Aktivisten wie Elliott Management könnten hier entsprechende Forderungen stellen. Doch wer könnte Twitter in diesem Falle kaufen?DER AKTIONÄR gehe stark davon aus, dass Microsoft Interesse haben könnte. Das Redmonder Unternehmen versuche bereits seit Jahren in der Social-Media-Branche Fuß zu fassen. Bisher ohne Erfolg.Mit der Übernahme von Twitter könnte der Softwaregigant endlich sein Ziel erreichen und ein relevanter Player in der Social-Media-Branche werden. Zudem würde so ein Deal ganz gut in die Metaverse-Pläne des Microsoft-Chefs Satya Nadella passen.Um die Twitter-Investoren von diesem Deal zu überzeugen, könnte Microsoft beispielsweise pro Twitter-Aktie einen Preisaufschlag von bis zu 15 Prozent bieten. Dann wäre Twitter etwa 40 Milliarden Dollar wert. Das könnte Microsoft angesichts seiner gewaltigen Finanzkraft locker stemmen.Anleger bleiben bei der Microsoft-Aktie an Bord und setzen die Twitter-Aktie auf ihre Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.12.2021)