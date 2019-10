Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

129,50 Euro +1,92% (28.10.2019, 16:34)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

143,62 USD +2,05% (28.10.2019, 16:34)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA.

(28.10.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Analyst Timothy Horan von Oppenheimer:Timothy Horan, Aktienanalyst von Oppenheimer, rechnet bei den Aktien des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) laut einer Aktienanalyse nach wie vor mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Der Cloud-Auftrag für Microsoft Corp. aus dem Pentagon sei für die AI-Plattform ein großer Gewinn, urteilen die Analysten von Oppenheimer.Das Unternehmen befinde sich nun in der Pole Position um weitere großvolumige Aufträge von Seiten staatlicher Stellen zu bekommen, die im Hinblick auf die Cloud zu Spätentwicklern zählen würden. Microsoft sitze hier nun fest im Sattel.Analyst Timothy Horan sieht klare Beweise dafür, dass Microsoft zu AWS aufgeschlossen habe.In ihrer Microsoft-Aktienanalyse stufen die Analysten von Oppenheimer die Microsoft-Aktie weiterhin mit "outperform" ein und halten am Kursziel von 160,00 USD fest.Börsenplätze Microsoft-Aktie:XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:129,58 Euro +1,98% (28.10.2019, 16:17)