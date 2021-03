Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (23.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Microsoft wolle Kreisen zufolge durch einen Zukauf sein Angebot im Computerspielgeschäft ausbauen. Der Konzern sei in Gesprächen, die private US-Firma Discord für über zehn Milliarden US-Dollar zu kaufen, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht zu Dienstag mit Berufung auf Insider berichtet. Discord sei 2015 gestartet und sei ein Onlinedienst für Sprach-, Video- und Textkommunikation, der sich anfangs vor allem an Computerspieler gerichtet habe. Eigenen Angaben zufolge habe Discord mit Sitz in San Francisco über 100 Millionen aktive User im Monat.Discord habe mit verschiedenen potenziellen Käufern Gespräche geführt und Microsoft sei im Rennen, habe es bei Bloomberg weiter geheißen. Jedoch stehe kein Deal unmittelbar bevor. Zudem sei es auch gut möglich, dass sich Discord für einen Börsengang entscheide, habe es von einer Person geheißen, die in die Prozesse involviert sei. Beide Unternehmen hätten eine Stellungnahme abgelehnt.Im September habe Microsoft seine Gaming-Sparte um die Spielkonsole Xbox mit einem milliardenschweren Zukauf verstärkt. Das Unternehmen habe eine Übernahmevereinbarung mit Zenimax Media bekannt gegeben, der Konzernmutter von Bethesda Softworks und einigen anderen bekannten Spieleentwicklern. Demnach habe Microsoft 7,5 Mrd. Dollar in bar gezahlt. Zenimax sei mit seinen Studios für Spielehits wie "Doom", "Fallout" oder "The Elder Scrolls" verantwortlich und habe laut damaliger Angaben rund 2.300 Mitarbeiter.Im Februar habe die Microsoft-Aktie bei 246,13 Dollar ein neues Rekordhoch markiert. Danach sei der Titel in eine Konsolidierung übergegangen. DER AKTIONÄR habe im Zuge der jüngsten Korrektur dazu geraten, diese zum (Zu-)Kauf zu nutzen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: