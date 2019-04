ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (30.04.2019/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) charttechnisch unter die Lupe.Seit März 2009 habe die Microsoft-Aktie einen lehrbuchmäßigen Aufwärtstrendkanal etabliert. Im längerfristigen Kontext stelle die Korrektur vom 4. Quartal 2018 eine klassische Konsolidierungsflagge dar. Erwartungsgemäß seien auf die Auflösung des beschriebenen Trendbestätigungsmuster neue Rekordstände (131,37 USD) gefolgt. In der letzten Woche sei dann als Sahnehäubchen auch noch der Ausbruch aus dem eingangs beschriebenen Trendkanal (obere Begrenzung akt. bei 125,93 USD) gelungen. Diese Weichenstellung sorge für eine Steilvorlage in Sachen Dynamisierung des etablierten Haussetrends, zumal das Ausbruchssignal durch die Trendfolger MACD und Aroon bestätigt werde. Mit einem RS-Koeffizienten von 1,18 verfüge die Microsoft-Aktie zudemüber eine sehr hohe relative Stärke. Im "uncharted territory" jenseits desalten Allzeithochs (116,18 USD) stecke eine Fibonacci-Projektion (152,10 USD) die nächste Zielmarke ab. Allerdings besitze der Ausbruch aus dem Haussetrendkanal der letzten zehn Jahre auch eine Kehrseite, denn dieBullen müssten die Trenddynamisierung jeden Tag aufs neue bestätigen. Mit anderen Worten: Die o. g. Trendkanalbegrenzung sei als Stop-Loss-Marke auf der Unterseite prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer Chartanalyse. (Analyse vom 30.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:116,10 Euro -0,03% (29.04.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:116,10 Euro +0,05% (30.04.2019, 08:43)NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:129,77 USD -0,09% (29.04.2019, 22:00)