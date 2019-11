ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA.

(04.11.2019/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareherstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) chartechnisch unter die Lupe.Einer der Lieblingsansätze der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt verknüpfe das Konzept der Relativen Stärke (Levy) mit charttechnischen Konsolidierungsmustern. Konkret: Der Einstieg in relativ starke Titel erfolge, nachdem diese eine trendbestätigende Formation nach oben aufgelöst hätten. Genau das sei die aktuelle Ausgangslage der Microsoft-Aktie! Während die relative Stärke nach Levy weiter einen idealtypischen Aufwärtstrend signalisiere, sei jüngst mit einem neuen Allzeithoch (145,67 USD) die Auflösung der Schiebezone der letzten Monate gelungen. Der Aufwärtstrend sei also absolut intakt und dürfte nun sogar nochmals ein neues Momentum entfalten, zumal der Sprung über die alten Rekordstände mit einem Gap nach oben (141,14 USD zu 142,65 USD) vollzogen worden sei. Aus der Höhe der beschriebenen Tradingrange ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 12 USD, welches gut mit der 261,8%-Fibonacci-Projektion der Atempause vom letzten Quartal 2018 (152,10 USD) harmoniere. Auf der Unterseite diene indes die o. g. Kurslücke als erste Unterstützung. Als Stop-Loss prädestiniert sei aber die Kombination aus dem Augusttief (130,79 USD) und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 130,14 USD), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:129,30 EUR +0,45% (04.11.2019, 08:46)Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:128,24 EUR -0,57% (01.11.10.2019, 17:35)Nasdaq-Aktienkurs Microsoft-Aktie:143,72 USD +0,24% (01.11.2019, 21:00)