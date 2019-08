XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (30.08.2019/ac/a/n)



Das Pentagon habe einen Auftrag über 7,6 Milliarden Dollar an Händler von Microsoft-Software herausgegeben. Es gehe hier zwar auch um die Cloud, doch mit dem heiß diskutierten JEDI-Auftrag habe die Milliarden-Bestellung nichts zu tun. Hier bleibe weiterhin spannend, welcher Tech-Riese die Pentagon-Cloud bereitstellen werde.Es gehe schlichtweg um die Lieferung von Office-Software über die Dauer von zehn Jahren. Mit dem ausstehenden Großauftrag JEDI, der die Infrastruktur des US-Verteidigungsministeriums in die Cloud hieven solle, habe die Lieferung von Bürosoftware jedoch nichts zu tun.Es bleibe damit weiterhin spannend, wer den zehn Milliarden Dollar schweren Cloud-Auftrag des Pentagon bekomme. Ursprünglich sollte der JEDI-Auftrag im August vergeben werden. Die letzten verbleibenden Bieter seien Amazon und Microsoft gewesen. Doch die Trump-Regierung habe den Vergabeprozess gestoppt und eine erneute Prüfung angeordnet, nachdem Oracle angekündigt habe, gerichtlich gegen seinen Ausschluss vorzugehen.Jedoch werde diese erneute Prüfung anscheinend nicht ernsthaft vorangetrieben, wie die "Financial Times" am Mittwoch berichtet habe. Von Amazon und Microsoft seien keine zusätzlichen Informationen eingeholt worden und die erneute Prüfung sei laut Regierungsinsidern nur ein Versuch, dem neuen Verteidigungsminister den Entscheidungsprozess nachvollziehbar zu erklären.Doch auch ohne den Regierungsauftrag wachse die Microsoft-Cloud rasant. Die Umsätze in der Cloud hätten zuletzt 11,4 Milliarden Dollar erreicht und seien damit 360 Millionen Dollar höher als erwartet ausgefallen. Nicht die einzigen Wachstumstreiber - hinzu kämen LinkedIn und die Xbox.Anleger sollten bei der Microsoft-Aktie dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.08.2019)