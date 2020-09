Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

175,00 EUR +0,67% (11.09.2020, 14:39)



Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

174,96 EUR -1,39% (11.09.2020, 14:26)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

205,37 USD -2,80% (10.09.2020, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (11.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hard- und Softwareentwicklers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Video-App TikTok werde vom US-Präsidenten Donald Trump keine Gnadenfrist bekommen. "Wir werden TikTok entweder in diesem Land aus Sicherheitsgründen dichtmachen oder es wird verkauft", habe Trump am Donnerstag in Washington gesagt. Eine Fristverlängerung für TikTok werde es nicht geben.Anfang August habe er US-Unternehmen Geschäfte mit TikTok. untersagt Das Verbot solle Mitte September greifen. Ohne einen Verkauf drohe TikTok damit das Aus in den USA. Mitte November solle ein weiterer Trump-Erlass in Kraft treten, laut dem sich TikTok von allen US-Nutzerdaten trennen müsse.Bereits seit mehreren Wochen verhandele Microsoft (wohl zusammen mit Walmart) über eine Übernahme des TikTok-Geschäfts in den USA, Kanada, Neuseeland und Australien. China lege aber einem Deal Steine in den Weg: Gemäß neuen Regeln von Ende August dürften u.a. "IT-Technologien mit Personalisierung auf Basis von Datenanalyse" nur mit einer Erlaubnis der Regierung ins Ausland verkauft werden.Der Finanzdienst Bloomberg habe daraufhin berichtet, das Weiße Haus erwäge deshalb, mehr Zeit für den Verkauf einzuräumen. Einer derartigen Fristverlängerung habe Trump nun eine klare Absage erteilt. Damit werde die Übernahme von TikTok durch Microsoft/Walmart oder den Mitbieter Oracle immer fraglicher - nicht zuletzt wegen des vermeintlichen Preisschilds von 30 Mrd. USD.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: