Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Das Thema "Gaming" wolle der US-Konzern zunehmend forcieren, da hier im Vergleich zum Hardwarebereich deutlich bessere Margen zu erzielen seien. Nun entwickele Microsoft eine spezielle Streaming-Hardware, die man an den Fernseher anschließen könne, um den Netflix-ähnlichen Cloud-Gaming-Service zu nutzen.Konkret setze der Tech-Gigant darauf, dass die Zukunft der Videospiele ein abonnementbasiertes Modell sein werde, bei dem man jeden Monat einen bestimmten Betrag bezahle, um Zugang zu einer Fülle von Titeln zu erhalten. Der Xbox Game Pass Service schaffe genau das und bietet Zugang zu einer Auswahl von Spielen, die sowohl intern als auch von Drittanbietern entwickelt worden seien. Dabei handele es sich größtenteils um digitale DownloadsLetztes Jahr sei mit der öffentlichen Freigabe von Xbox Cloud Gaming durch Microsoft das Streaming hinzugekommen. Die Funktion sei eine Art "Netflix für Spiele", die es den Spielern ermögliche, Spiele zu spielen, die auf entfernten Servern gehostet und dann über das Internet an die Benutzer gestreamt würden. Jetzt wolle Microsoft sein Cloud-Gaming-Produkt auf andere Plattformen ausweiten. Das Unternehmen habe im April damit begonnen, Xbox Cloud Gaming für einige Nutzer über einen Webbrowser auf iPhones, iPads und PCs auszurollen. Am Donnerstag habe Microsoft bekanntgegeben, dass es den Dienst auch auf Fernseher ausweiten wolle.Und: Microsoft wolle das Cloud-Gaming zu seiner neuen Xbox Series X Konsole hinzuzufügen, die im letzten November auf den Markt gekommen sei, um mit Sonys PlayStation 5 zu konkurrieren. In den nächsten Wochen werde das Unternehmen auch die Server, die seinen Cloud-Gaming-Service betreiben würden, von der alten Xbox One-Hardware auf die Xbox Series X umstellen.