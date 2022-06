Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.



Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

252,20 EUR -0,10% (09.06.2022, 10:00)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

251,80 EUR -0,73% (09.06.2022, 09:46)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

270,41 USD -0,77% (08.06.2022)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (09.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.DocuSign gehöre zu den großen Verlierern der vergangenen Monate. Die Aktie habe seit ihrem 52-Wochen-Hoch bereits 71 Prozent eingebüßt. Seit gestern bekomme der Wert jedoch neue Kursfantasie. Der Softwareanbieter habe nämlich seine globale, strategische Partnerschaft mit Microsoft deutlich ausgeweitet.Der Deal sehe eine stärkere Integration der DocuSign-Software in Microsoft-Produkten, wie Teams, Dynamics, Office und Microsoft 365, vor.Darüber hinaus würden beide Unternehmen auch innerhalb der eigenen Organisation auf Produkte des Partners setzen. Microsoft werde DocuSign eSignature und CLM, übernehmen, um ausgewählte Workflows für elektronische Signaturen und Vertragsverwaltung zu optimieren.Auf der anderen Seite werde DocuSign die Power Platform von Microsoft nutzen, um eine Vielzahl von Geschäftsprozessen wie Gehaltsabrechnung, Kreditorenverwaltung und Mitarbeitererfahrung zu automatisieren."Der Aktionär" gehe davon aus, dass Microsoft mit der vertieften Integration der DocuSign-Software die Übernahme des SaaS-Anbieters vorbereiten könnte. Denn DocuSign biete Software, die das rechtssichere digitale Signieren von Verträgen und anderen Urkundenschriften ermögliche.Die vertiefte Partnerschaft dürfte aus oben erwähnten Gründen für beide Unternehmen von großen Nutzen sein. Auch die Übernahme von DocuSign ergebe für Microsoft angesichts des deutlichen Bewertungsabschlags des Cloud-Anbieters Sinn. DocuSign komme derzeit an der Börse auf einen Marktwert von nur noch 18 Milliarden Dollar - eine Summe, die Microsoft locker stemmen könnte.Anleger bleiben bei Microsoft dabei und setzen DocuSign auf ihre Watchlist, so Emil Jusifov. (Analyse vom 09.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: