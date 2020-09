NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (21.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hard- und Softwareentwicklers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Der TikTok-Deal sei gescheitert, doch Microsoft wäre nicht das erfolgreichste Softwareunternehmen der Welt, wenn es nicht mit einer anderen positiven News darauf reagieren würde. Denn heute sei bekannt geworden, dass der US-Konzern Zenimax Media für 7,5 Mrd. USD übernehmen wolle. Damit tätige der Softwareriese seinen größten Zukauf im Bereich der Videospiele in der Geschichte. Zenimax Media sei die Muttergesellschaft des großen US-Spieleentwicklers Bethesda Softworks und produziere u.a. die populäre und weltweit bekannte Videospielreihe "The Elder Scrolls"."Der Aktionär" bewerte den neuen Deal von Microsoft positiv. Der Software-Gigant habe mit Gaming im letzten Quartal zwar "nur" 1,3 Mrd. USD erzielt, wachse aber in dieser Sparte am stärksten (64% gegenüber dem Vorjahr). Nach der Übernahme von Zenimax Media sollten das starke Momentum im Gaming-Geschäft des Softwareriesen weiter anhalten und die Gaming-Erlöse antreiben. Die Microsoft-Aktie bleibe ein Basisinvestment, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:168,48 EUR -0,37% (21.09.2020, 16:14)Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:168,68 EUR +0,44% (21.09.2020, 15:59)