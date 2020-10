NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

213,25 USD +1,51% (27.10.2020, 21:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (28.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Technologieunternehmens Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zahlen von Microsoft für das 1. Quartal 2020/21 seien wie erwartet sehr gut ausgefallen, vor allem was das Cloud-Geschäft betreffe. Die MorphoSys-Aktie sei nachbörslich nach unten gegangen, denn man habe einen verhaltenen Ausblick gegeben. Der Umsatz sei um 12% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Nach Steuern habe man 13,9 Mrd. USD erzielt. Das sei auf hochmargige Geschäftsbereiche zurückzuführen. Die Cloud-Umsätze seien auf der einen Seite durch die Pandemie getrieben worden. Auf der anderen Seite habe man deutliche Zuwächse bei dem Video-Konferenz-System bei Teams gesehen. Gegenüber April habe sich die Zahl der täglich aktiven Nutzer von Teams von 75 auf 115 Mio. nach oben geschraubt. Sollte es irgendwann zu einem Einbruch an der Börse kommen, sei man mit der Microsoft-Aktie im Depot gar nicht so schlecht beraten. Die Microsoft-Aktie ist wirklich top, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.10.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:178,56 EUR -1,05% (28.10.2020, 10:53)Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:178,52 EUR -0,62% (28.10.2020, 10:39)