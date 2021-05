NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (13.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die vergangenen Zwei Wochen seien für die Microsoft-Aktie nicht gut gelaufen: Vom Hoch bei 263,19 USD sei es rund 9,5% nach unten gegangen. Mit dem Abpraller an der 90-Tage-Linie sowie der Unterstützung bei 240 USD könnte mit der Gegenbewegung am Donnerstag der jüngste Abverkauf allerdings beendet sein. Ein Analyst sehe ausgehend vom aktuell Kursniveau sogar ein Potenzial von 24%. Denn John Mc Peake von Rosenblatt Securities gehe davon aus, dass die Aktie des "wichtigsten Software-Konzern der Welt" bis auf 301 USD klettern könne. Zu dieser bullischen Einschätzung komme der Analyst aufgrund der hervorragenden Geschäftsaussichten für Microsoft.Bald werde der Tech-Riese laut Peake 78% seiner Umsätze aus wiederkehrenden Erlösquellen erwirtschaften. Gleichzeitig nehme der Experte an, dass auch in den nächsten fünf Jahren ein Umsatzwachstum im mittleren Zehnerbereich sowie eine anhaltende Verbesserung der operativen Margen zu erreichen sei. Dies sollte jedes Jahr die Gewinne je Aktie und den Free Cashflow verbessern und wirke sich entsprechend auf das Kursziel aus. Für die nächsten 12 Monate liege dies bei bereits genannten 301 USD, was einem Potenzial von 24% entspreche. Für die nächsten drei oder fünf Jahre gehe der Analyst dann sogar von einem Potenzial von 35% bzw. 50% aus.Auch "Der Aktionär" sei der Meinung, dass die Underperformance des Tech-Sektors seit Februar nicht mehr lange Bestand haben werde. Marktführer wie Microsoft würden dann die zuverlässigsten Kandidaten für eine kleine Erholungsrallye werden. Die solide Geschäftsentwicklung liefere dabei eine starke Basis für steigende Kurse! Dabeibleiben und in Schwächephasen akkumulieren, rät Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.05.2021)Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:200,85 EUR +1,44% (13.05.2021, 20:02)XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:202,10 EUR +1,70% (13.05.2021, 17:35)