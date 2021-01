Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (27.01.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hard- und Softwareentwicklers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Microsoft habe gestern Abend nach Börsenschluss seine Q2-Zahlen veröffentlicht, welche die Erwartungen des Marktes klar hätten übertreffen können. Der Gesamtumsatz habe erstmals die Marke von USD 40 Mrd. übersprungen und sich im Jahresvergleich um 16,7% auf USD 43,08 Mrd. erhöht (Konsens: USD 40,23 Mrd.). Der bereinigte Gewinn je Aktie habe mit USD 2,03 ebenfalls recht deutlich über den Analystenschätzungen von USD 1,64 gelegen und nebst bei auch über der höchsten Einzelschätzung am Markt.Microsoft sei weiterhin ein Profiteur des verstärkten Trends zu Home Office, welcher in erster Linie die Cloud-Erlöse weiterhin anfeuere. Da weltweit viele Millionen Menschen seit rund zehn Monaten von zu Hause aus statt im Büro arbeiten würden, habe Microsoft hohe Nachfrage speziell nach der von vielen Apps genutzten Cloud-Plattform Azure und seinen Office-Anwendungen. Zudem seien seine Gaming-Produkte stark nachgefragt.Alle Sparten hätten in den abgelaufenen drei Monaten ein zweistelliges Umsatzwachstum vorweisen können. Den absoluten Wachstumsturbo habe in den abgelaufenen drei Monaten wiederum der Cloud-Bereich dargestellt, wo die Cloud-Erlöse im Unternehmensbereich um 34% auf USD 16,7 Mrd. geklettert seien. Der gesamte Spartenumsatz bei "Intelligent Cloud" sei um 23,0% auf USD 14,60 Mrd. gestiegen (Konsens: USD 13,75 Mrd.). Die Umsätze für seine Cloud-Plattform "Azure" habe Microsoft um 50% steigern können (Konsens: +41,4%; Vorquartal: +48%), bei Server-Produkten und Cloud-Serviceerlösen habe sich das Wachstum auf 26% belaufen.Die Sparte "More Personal Computing" (u.a. Windows, Gaming, Suchwerbung, Hardware) sei um 14,5% auf USD 15,12 Mrd. gewachsen (Konsens: USD 13,55 Mrd.). Positiv sei hier in erster Linie die Entwicklung der Gaming- und Xbox-Erlöse (+40%) gewesen. Der Bereich "Productivity and Business Processes" (u.a. Office, Office 365, Dynamics 365) habe ein Wachstum von 12,9% auf USD 13,35 Mrd. gezeigt (Konsens: USD 12,94 Mrd.). LinkedIn habe ein Wachstum von 23% erreichen können, die Erlöse bei Office 365 für den kommerziellen Bereich und Microsoft Dynamics (cloudbasierte CRM- und ERP-Plattform) seien um 20% bzw. 39% gestiegen.Microsoft habe im abgelaufenen Quartal insgesamt USD 10 Mrd. in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden an seine Aktionäre zurückgeführt (+18% vs. Vorjahr).Im nachbörslichen Handel habe die Microsoft-Aktie nach der Vorlage der Quartalszahlen und der über den Markterwartungen liegenden Umsatzprognose für das laufende Q3 rund 3,9% auf USD 241,40 gewonnen.Die letzte Empfehlung für die Microsoft-Aktie lautete "kaufen", so Leopold Salcher und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 27.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link