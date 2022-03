Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

256,90 EUR +1,52% (09.03.2022, 16:06)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

255,55 EUR +2,80% (09.03.2022, 15:51)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

281,82 USD +2,16% (09.03.2022, 15:52)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (09.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die milliardenschwere Übernahme von Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4) durch Microsoft rufe mehrere US-Behörden auf den Plan. Es gehe um den Vorwurf des Insider-Handels mit Optionsscheinen auf Aktien des Spieleentwicklers. Dabei dürfte vor allem die Bekanntschaft des Activision-CEOs mit einem der Trader im Fokus stehen.Konkret gehe es um Call-Optionen auf 4,12 Mio. Activision-Aktien, die von den Unternehmern Barry Diller und Alexander von Fürstenberg sowie dem Filmproduzenten David Geffen nur vier Tage vor Bekanntgabe der Akquisition durch Microsoft gekauft worden seien. Aktuell hätten diese Optionen einen Wert von 168 Mio. Dollar, womit das Trio einen nicht realisierten Gewinn von etwa 60 Mio. Dollar eingefahren habe.Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichte, untersuche das US-Justizministerium, ob bei dem Geschäft gegen Gesetze zum Insiderhandel verstoßen worden sei. Hintergrund dürfte unter anderem die Tatsache sein, dass Diller zusammen mit Activision-Chef Bobby Kotick im Verwaltungsrat von Coca-Cola sitze.Neben dem Justizministerium führe die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eine gesonderte zivilrechtliche Untersuchung zum möglichen Insiderhandel durch. Parallel dazu laufe auch die Untersuchung der SEC zu Koticks Umgang mit Vorwürfen des Fehlverhaltens am Arbeitsplatz weiter.Investierte Anleger bleiben dabei, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 09.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: