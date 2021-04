Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (28.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Obwohl Microsoft die Erwartungen der Analysten im dritten Geschäftsquartal übertroffen habe, sei es mit den Aktien rund drei Prozent nach unten gegangen. "Der Aktionär" verrate die Details:Mit einem Umsatzzuwachs von 19 Prozent auf 41,71 Milliarden Dollar habe Microsoft sein stärkstes Quartal seit mehreren Jahren abliefern können. Die Erwartungen der Analysten von 40,96 Milliarden Dollar seien damit klar übertroffen worden.Grund für die ordentlichen Zuwächse sei insbesondere die anhalten gute Nachfrage nach Desktop PCs und Notebooks in Pandemiezeiten gewesen. Hier profitiere der Software-Riese nicht nur dank des Betriebssystems Windows, sondern auch dank eigener Hardware wie den Surface-Books. So seien die Surface-Umsätze gegenüber dem vorangegangenen Quartal um zwölf Prozent gestiegen und das Geschäft mit den Windowslizenzen habe rund zehn Prozent zugelegt.Doch auch die Cloud entwickle sich stark, wie das Wachstum von 50 Prozent des Infrastruktur-Dienstes Azure zeige. Analysten hätten hier mit einer weiteren Abschwächung der Wachstumsraten auf 46 Prozent gerechnet.Zwar weise Microsoft die Umsätze für Azure nicht detailliert aus, aber die gesamte Sparte "Intelligent Cloud" habe 23 Prozent auf 15,12 Milliarden Dollar zugelegt, was die Erwartungen der Analysten jedoch kaum habe übertreffen können. Eine kleine Enttäuschung sei zudem gewesen, dass die operative Marge in der Cloud von 44,5 auf 42,5 Prozent geschrumpft sei.Leichte Schwächen in der Cloud hätten trotz insgesamt starker Zahlen zu einer negativen Kursreaktion der Microsoft-Aktie geführt. Kein Wunder, denn das Cloud-Geschäft sei die Zukunft, während die PC-Nachfrage nach der Krise schnell wieder schrumpfen dürfte. Entscheidend für die Kursreaktion der Aktie dürfte aber die noch nicht bekannte Prognose werden.Vorläufiges Fazit nach den Zahlen: Dabeibleiben und Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär".(Analyse vom 28.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link