Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple, Microsoft.



Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

176,54 EUR +0,82% (19.06.2020, 13:11)



Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

176,30 EUR +1,16% (19.06.2020, 12:56)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

196,32 USD +1,07% (18.06.2020)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (19.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Tech-Riesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Laut der Nachrichtenagentur "Bloomberg" habe der Präsident von Microsoft Brad Smith die Kartellbehörden in den USA und Europa aufgefordert, sich die Geschäftspraktiken in den App Stores näher anzusehen. Smith habe sich laut einem Unternehmenssprecher auf den App Store von Apple bezogen, obwohl er den iPhone-Giganten nicht beim Namen genannt habe.Laut Smith würden einige App Stores eine weitaus höhere Barriere für fairen Wettbewerb schaffen, als Microsofts Betriebssystem Windows, als es vor 20 Jahren wegen Kartellrechtsverletzungen in erster Gerichtsinstanz verurteilt worden sei."Sie würden künstlich Barrieren erzeugen, die nur einen vorgegebenen Weg erlauben, um Zugriff auf die Plattform zu erhalten. In einigen Fällen müssten die Entwickler sogar über 30 Prozent ihrer Einnahmen an den Plattformbetreiber abführen", so Smith weiter.Der iKonzern stehe in den USA wegen der Ausnutzung seiner Marktmacht vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit den amerikanischen Wettbewerbsbehörden. Der Vorwurf laute, Apple zwinge seine Nutzer, die Apps nur im App Store zu kaufen. Für Verkäufe innerhalb des App Stores stelle Apple dann den Entwicklern 15 bis 30 Prozent Provision in Rechnung. Dadurch nutze Apple seine Monopolstellung aus.Auch die europäischen Kartellbehörden hätten am Dienstag eine entsprechende Untersuchung eingeleitet.Die behördliche Untersuchung des AppStores könnte den Smartphone-Giganten dazu zwingen, seine Geschäftspraktiken im Sinne der Drittanbieter anzupassen und gegebenenfalls auf einen Teil der Einnahmen zu verzichten. Aufgrund seiner Marktmacht, Finanz- und Innovationskraft, sollte Apple dies jedoch nicht nachhaltig schaden, da das Unternehmen immer in der Lage wäre als Kompensation neue Einnahmequellen in seinem riesigen Ökosystem anzuzapfen.Sowohl Apple als auch Microsoft bleiben Basisinvestments des "Aktionär", so Emil Jusifov. (Analyse vom 19.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.