Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

259,25 EUR -0,06% (17.09.2021, 11:25)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

259,55 EUR +1,17% (17.09.2021, 11:09)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

305,22 USD +0,13% (16.09.2021)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (17.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Bereits im Juli 2019 hätten die Softwareriesen Microsoft und ServiceNow eine strategische Partnerschaft geschlossen. Im Zuge dieser Partnerschaft sei unter anderem die Software von ServiceNow in die Collaboration-Lösung Teams von Microsoft integriert worden. Nun werde diese Kooperation ausgebaut.Konkret gehe es um eine neue App, die im Umfeld des hybriden Arbeitens eingesetzt werden solle. Die kollaborative App werde innerhalb des Employee Center von ServiceNow verfügbar sein und könne in Microsoft Teams eingebettet werden.Mitarbeiter würden mithilfe der neuen App eine Möglichkeit haben, vom Büro, Homeoffice oder mobil auf wichtige Informationen zuzugreifen oder abteilungsübergreifende Hilfe zu erhalten - einschließlich der Bereiche IT, Personal, Beschaffung und Recht.Sowohl Microsoft als auch ServiceNow hätten bereits mehrere Lösungen für Fern- und Hybridarbeit entwickelt. Mit der neuen App würden beide Konzerne ihre Expertise auf diesem Gebiet ausbauen und dürften künftig von der Entwicklung zu mehr Remote-Work profitieren.Microsoft und ServiceNow würden bereits seit Jahren erfolgreich auf verschiedenen Ebenen kooperieren. Microsoft nutze unter anderem die IT-Service-Management-Suite von ServiceNow, während das kalifornische Unternehmen Microsoft Teams als Collaboration-Lösung einsetze. Nun werde diese Partnerschaft ausgebaut, mit großen Synergieeffekten für beide Konzerne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft. ServiceNow.