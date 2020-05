NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (08.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Immer mehr Details zu Microsofts neuer Videospiel-Konsole Xbox Series X würden bekannt. Auf dem gestrigen Xbox-20/20-Event habe der Windows-Konzern 14 Spiele für die neue Konsole präsentiert und gleichzeitig einen wichtigen Service für die bisherigen Xbox-One-Besitzer vorgestellt. Damit räume der US-Konzern ein verhasstes Problem aus der Welt. Die Spieler würden dank des neuen Smart-Delivery-Service nicht direkt umsteigen müssen, um die neusten Games zu spielen.Microsoft sorge mit dieser Ankündigung für Freude bei den Gamern. Gleichzeitig entwickele der US-Konzern seine Strategie weiter: Bisher würden Xbox-One-Besitzer oft eine kostenlose PC-Version ihres Spiels dazu erhalten. Bei Konsolen sei es in der Vergangenheit oft der Fall gewesen, dass die alten Spiele auf neuen Geräten nicht mehr funktioniert hätten. Mit dem neuen Service halte Microsoft allerdings seinen Erzrivalen Sony weiter auf Abstand, von dessen Playstation 5 bisher nur der Controller und die technischen Spezifikationen bekannt seien. Aufgrund der guten Perspektiven in allen Geschäftsbereichen bleibe die Microsoft-Aktie ein absolutes Basisinvestment, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link