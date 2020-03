NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

149,70 USD -4,11% (27.03.2020, 21:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (30.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Homeoffices würden die Cloud-Dienste an ihre Grenzen bringen. Mitte März verzeichnet habe mit seinem Dienst-Teams erste Überlastungen Microsoft. Nun würden einige Funktionen reduziert oder ganz gestrichen, um den Service aufrechterhalten zu können. Auch andere Office 365-Dienste seien davon betroffen. Um krasse 775% sei die Nutzung von Microsofts Cloud-Anwendungen gestiegen. Das zwinge den Service in die Knie.Charttechnisch habe sich die Microsoft-Aktie wieder über die 200-Tage-Linie gearbeitet und vorbörslich zeichne sich eine weitere Erholung ab. Setze sich der Aufstiegt fort, liege der nächste Widerstand bei ca. 143 Euro. Sollte die Aktie zu Handelsbeginn in den USA wieder sinken, lägen die Unterstützungen bei 127 und 122 Euro, um den Kurs abzufedern.Microsoft sei für den "Aktionär" ein Basisinvestment. Gerade im Cloud-Geschäft fahre der Tech-Riese zukünftig ordentlich auf. Die aktuelle Kurskorrektur der Microsoft-Aktie (2020er-KGV 27) sei eine Chance, um auf günstigem Niveau eine erste Position aufzubauen. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2020)Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:138,04 EUR +2,91% (30.03.2020, 15:03)Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:137,56 EUR +0,29% (30.03.2020, 14:49)