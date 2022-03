Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

273,20 EUR +0,44% (22.03.2022, 11:54)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

273,00 EUR +1,60% (22.03.2022, 11:39)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

299,16 USD -0,42% (21.03.2022, 21:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (22.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Activision Blizzard habe in einer Mitteilung an die Börsenaufsicht SEC, die die Aktionäre zur Abstimmung über die Microsoft-Übernahme im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung einlade, weitere Details zum Mega-Deal offenbart.Die Nachrichtenagentur Reuters habe auf eine Passage der SEC-Mitteilung hingewiesen, in der Activision Blizzard und Microsoft zur Vorlage weiterer Dokumente aufgefordert worden seien. "Am 3. März 2022 erhielten sowohl Activision Blizzard als auch Microsoft ein Ersuchen um zusätzliche Informationen und Unterlagen von der FTC (das wir als "Zweites Ersuchen" bezeichnen)", habe es in der Mitteilung geheißen.Die Mindestfrist von 30 Tagen, die beide Firmen nach dem "Hart–Scott–Rodino Antitrust Improvements Act" zwischen Anzeige der Übernahme und Abschluss der Transaktion verstreichen lassen müssten, werde entsprechend auf 30 Tage erneuert, ab dem Zeitpunkt, zu dem Microsoft und Activision Blizzard dem zweiten Ersuchen nachkämen.Anleger sollte das zweite Ersuchen, das der FTC zur Fristverlängerung diene, aber nicht beunruhigen. Denn die FTC-Prüfung dürfte wohl eher noch länger dauern und die beiden Konzerne würden bereits davon ausgehen, dass die rund 69 Mrd. USD schwere Übernahme erst in Microsofts kommendem Geschäftsjahr (bis Juni 2023) beendet werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: