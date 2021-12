Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

290,10 EUR -3,57% (14.12.2021, 20:25)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

289,50 EUR -4,44% (14.12.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

326,34 USD -3,85% (14.12.2021, 20:10)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (14.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die jüngsten Inflationsdaten würden den US-Aktienmarkt am Dienstag weiter unter Druck setzen. Unter den Technologiewerten steuere dabei die Microsoft-Aktie auf den größten Tagesverlust seit dem vergangenen September zu. Doch auch die anderen GAFAM-Titel würden am heutigen Handelstag leicht im Minus notieren.Wie die US-Notenbank zum Auftakt ihrer zweitägigen Sitzung mitgeteilt habe, seien die Erzeugerpreise im November gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,6 Prozent gestiegen. Dies sei der höchste Anstieg seit Beginn der Aufzeichnungen, die Markterwartungen hätten zuvor bei 9,2 Prozent gelegen. Am Aktienmarkt würden Anlegern nun fürchten, dass die US-Notenbank früher als erwartet mit dem Tapering beginne.In den ersten Handelsstunden würden die US-Börsen an ihre Vortagsverluste anknüpften: Der Dow Jones sei um 0,3 Prozent auf 35.544 Punkte gefallen, der S&P 500 habe sich um rund 1,1 Prozent auf 4.617 Zähler verbilligt und der technologielastige NASDAQ 100 habe um 1,7 Prozent auf 15.811 Punkte nachgegeben.Bei den Technologiewerten habe in erster Linie die Microsoft-Aktie im Fokus gestanden: Mit einem Minus von 3,8 Prozent würden die Papiere geradewegs auf den größten Tagesverlust seit dem 28. September zusteuern. Die Aktie der Google-Mutter Alphabet sei um gut drei Prozent auf 2.825,38 Dollar eingeknickt. Die Papiere von Meta Platforms hätten um 1,6 Prozent auf 328,74 Dollar nachgegeben. Die Amazon-Aktie habe sich um 1,4 Prozent verbilligt. Ebenfalls rund 1,4 Prozent seies für die Apple-Papiere abwärts gegangen, damit habe sich der iPhone-Konzern ein Stückweit von der 3-Billionen-Dollar-Schwelle entfernt, die am Vortag beinahe geknackt worden wäre. Noch deutlicher sei es für die Adobe-Aktie nach unten gegangen: Zeitweise habe ein Verlust von 7,1 Prozent auf 611,45 Dollar zu Buche gestanden.