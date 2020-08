Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

193,50 EUR +0,53% (31.08.2020, 08:48)



Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

192,28 EUR -0,90% (28.08.2020, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

228,91 USD +1,03% (28.08.2020, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (31.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hard- und Softwareentwicklers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die vom Weißen Haus erzwungenen Gespräche über den Verkauf des US-Geschäfts der populären Video-App TikTok könnten von Export-Einschränkungen der chinesischen Regierung erschwert werden. Gemäß neuen Regeln dürften u.a. "IT-Technologien mit Personalisierung auf Basis von Datenanalyse" und Bedienung mit Hilfe künstlicher Intelligenz nur mit einer Erlaubnis der Regierung ins Ausland verkauft werden. TikTok gehöre dem chinesischen Konzern Bytedance.Das chinesische Handelsministerium habe die neuen Regeln am Freitag veröffentlicht. Am Samstag habe die amtliche chinesische Nachrichtenagentur dann ein Interview mit einem Universitätsprofessor publiziert, der darauf hingewiesen habe, dass die Technologien bei TikTok unter diese Beschreibung gefallen seien. Damit das internationale Geschäft weiter funktioniere, müssten Algorithmen und Software von Bytedance zu einem neuen Besitzer übergehen. Die Liste der von Exportbeschränkungen betroffenen Produkte sei um 23 Positionen ergänzt worden.US-Präsident Donald Trump bezeichne TikTok als Sicherheitsrisiko, weil über die App chinesische Behörden Zugriff auf Daten von Amerikanern bekommen könnten. Er habe Anfang August unter Verweis darauf US-amerikanischen Firmen und Bürgern Geschäfte mit TikTok untersagt - das Verbot solle Mitte September greifen. Ohne einen Verkauf drohe TikTok damit das Aus in den USA. TikTok und Bytedance würden den Vorwurf zurückweisen und hätten in den USA vor Gericht gezogen.Aktuell verhandle Microsoft über den Kauf des TikTok-Geschäfts in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Der Supermarkt-Riese Walmart wolle dabei auch im Boot sein. Zugleich sei laut Medienberichten auch eine Gruppe von Start-up-Investoren zusammen mit dem Software-Konzern Oracle im Rennen.TikTok habe laut "CNBC" mit geteilt, sich an die chinesischen Gesetze halten zu wollen. Damit werde auch eine Übernahme von TikTok durch Microsoft oder den Mitbieter Oracle immer fraglicher. Ein Profiteur dieser Entwicklung könnte der Social-Media-Riese Facebook werden, der bereits mit Instagram Reels einen TikTok-Konkurrenz-Dienst herausgebracht habe.Sowohl Microsoft als auch Facebook befänden sich auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR. Und dabei bleibe es auch. Seit der Empfehlung kommen die Microsoft- sowie die Facebook-Aktie auf eine positive Performance von 30 respektive 85 Prozent, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: