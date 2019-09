NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (19.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Microsoft-Aktie habe nachbörslich noch einmal Gas gegeben. Der Grund: eine Dividendenerhöhung und neue Aktienrückkäufe. Der Software-Riese habe Aktienrückkäufe im Wert von bis zu 40 Mrd. USD beschlossen. Zudem habe Microsoft eine Erhöhung der Quartalsdividende auf 0,51 USD pro Aktie bekanntgegeben, was einem Anstieg von 5 Cent oder 11% entspreche.Seit 2003 zahle Microsoft Dividenden und fahre nun sein Aktienrückkaufprogramm nach oben. Die Anleger würden an den Cloud-Erfolgen des US-Konzerns beteiligt. Diese Erfolge und die daraus resultierende stärkere Stellung in der Cloud seien die zwei wichtigsten Argumente für eine langfristige Investition in Microsoft-Aktien. Dabeibleiben, rät Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.09.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Microsoft-Aktie:XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:126,88 EUR +1,83% (19.09.2019, 09:39)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:126,74 EUR +0,92% (19.09.2019, 09:58)