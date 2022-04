Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (11.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aufwärtstrend sei dahin - und in der neuen Woche gehöre die Microsoft-Aktie wieder zu den schwächeren Titeln im NASDAQ. Die Wachstumssorgen des Gesamtmarkts hätten dabei mittlerweile auch den Software-Riesen erfasst, wie die jüngsten Kommentare der UBS zeigen würden.Nachdem die FED vergangene Woche drastische Zinserhöhungen und eine Verringerung der Bilanzsumme signalisiert habe, um den Preisdruck zu dämpfen, habe sich das Sentiment gegenüber Wachstumsaktien weiter verschlechtert. Auch die Aktie von Microsoft habe sich trotz einer grundsoliden Bilanz, gigantischen Margen und attraktiven Cashflows nicht vor dem Abverkauf retten können. Vergangene Woche habe das US-Papier den jüngsten Aufwärtstrend durchbrochen.Und die Talfahrt gehe am Montag weiter. Zuletzt habe die Microsoft-Aktie rund 3,4 Prozent im Minus auf 286,80 Dollar notiert. Die 50-Tage-Linie und die 300-Dollar-Marke seien damit ebenfalls durchbrochen. Dass sich das Software-Papier zum Beginn der kurzen Handelswoche deutlich schwächer als der NASDAQ 100 entwickele, dürfte insbesondere an den Aussagen der UBS liegen.Denn UBS-Analyst Karl Keirstead habe in einer Studie bezüglich Office 365 erste Bedenken geäußert. Laut Keirstead dürfte sich das Umsatzwachstum des Software-Abonnements, das nach Azure das zweitgrößte Produkt sei und 2022 einen Umsatz von 35,1 Milliarden Dollar erwirtschaften dürfte, verlangsamen, nachdem der Pandemie- und Homeoffice-Boom abflache. Zudem habe Microsofts Office bereits rund 80 Prozent des Marktes erobert und sei damit langsam an seine Grenzen gestoßen.Ein schwacher Gesamtmarkt für Technologieaktien und die Bedenken der Analysten gegenüber Office und dem PC-Markt würden es Microsoft-Anlegern aktuell nicht leicht machen. Langfristig orientierte Aktionäre, die an die "deflationäre Wirkung" der Digitalisierung und die damit einhergehenden Wachstumstrends glauben würden, würden jedoch nicht in Panik verfallen.Hochqualitative Tech-Aktien wie Microsoft bleiben nach Ansicht des "Aktionär" auch im aktuellen Umfeld ein Basisinvestment, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link