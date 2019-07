NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (23.07.2019/ac/a/n)



Der US-Konzern habe während der Zahlenkonferenz bereits angekündigt, dass mehr investiert werden solle. Bereits wenige Tage später lasse der Tech-Riese Taten folgen. 1 Mrd. USD wolle Microsoft in das KI-Startup OpenAI investieren und habe dabei ein klares Ziel vor Augen. Mit der Investition wolle der US-Softwarekonzern seine Cloud-Plattform Azure weiter verbessern.Kurzfristig könnten die Investitionen auf die Marge drücken. Langfristig sichere sich Microsoft durch die Ausweitung von Azure aber Marktanteile und Umsatzzuwächse. Die fortlaufenden Investitionen in den wichtigen Kurstreiber würden den Anlegern gefallen. Der Aufwärtstrend gehe weiter