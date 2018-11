XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

94,27 Euro +1,49% (27.11.2018, 09:06)



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

94,20 Euro +0,21% (27.11.2018, 09:26)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

106,47 USD +3,30% (26.11.2018)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (27.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Gestern habe Microsoft schon kurzfristig an Apple vorbeigezogen. Heute könnte der Software-Gigant den iPhone-Riesen auch etwas länger als teuerstes Unternehmen der Welt ablösen. Großen Anteil daran sollte - neben der operativen Entwicklung - heute auch Donald Trump haben. Durch seine Gedankenspiele über Strafzölle auf Apple-Produkte aus China stehe die Aktie wieder unter Druck.Der Börsenwert von Microsoft sei gestern kurzfristig auf rund 819 Mrd. USD gestiegen, während der von Apple auf 808 Mrd. USD gesunken sei. Zum Börsenschluss habe Apple zwar wieder Boden gutgemacht und sich die Pole-Position zurückgeholt. Doch schon im Laufe des heutigen Tages könnte sich der Führungswechsel festigen, denn die Apple-Aktie sei nach Handelsschluss erneut unter Druck gekommen.Auch mit Blick auf die jüngste Geschäftsentwicklung habe Microsoft aktuell klar die Nase vorn. Bei Apple würden die Sorgen um die neuen iPhone-Modelle dominieren. Bei Microsoft brumme das Geschäft dagegen. Blicke man auf die überragende Performance der Aktie, werde deutlich, dass ein Großteil der Kursgewinne in den letzten vier Jahren erzielt worden sei. Der Grund sei Satya Nadella, der im Februar 2014 das Ruder beim Tech-Giganten übernommen habe. Während sein Vorgänger Steve Ballmer ein raffinierter Verwalter der Windows-Erfolge gewesen sei, habe Nadella schnell klar gemacht, dass ein Richtungswechsel bevorgestanden habe. Seine neue Devise habe "Mobile and cloud first" gelautet - die Entwicklung von Windows habe er in seinen ersten Tagen als Konzernchef dagegen kaum erwähnt. Wenige Jahre später sollte sich zeigen, dass Nadella mit seiner Strategie goldrichtig gelegen habe.Seit dem Amtsantritt von Nadella habe sich Microsoft deutlich gewandelt. Heute konzentriere sich das Unternehmen zusätzlich auf die Entwicklung und Bereitstellung von Software in der Cloud. Zwar sei aus dem Windows Phone nichts geworden - doch das Cloud-Geschäft habe die Kunden und die Investoren begeistern können.Microsofts stecke damit mitten in der Wandlung vom reinen proprietären Softwarekonzern hin zu einem Open-Source-Plattform-Anbieter, der zahlreiche Geräte und Entwicklungen verbinde. Insbesondere in Zeiten des Internet of Things müsse in Sachen Betriebssystem umgedacht werden. Dieses Umdenken dürfte bei Microsoft auch in Zukunft für steigende Gewinne und damit auch für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends sorgen.Die Aktie bleibt ein Basis-Investment - egal, ob als wertvollstes Unternehmen der Welt oder nicht, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: