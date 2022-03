Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

278,15 EUR +0,54% (25.03.2022, 13:14)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

277,70 EUR +1,57% (25.03.2022, 12:58)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

304,10 USD +1,54% (24.03.2022, 21:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (25.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Microsoft-Aktie habe in dieser Woche ihre Erholungsbewegung fortgesetzt. Gestern habe das Papier des US-Konzerns die wichtige 300-USD-Marke überwunden und den Handel bei 304,10 USD über der 200-Tage-Linie beendet, was einem wichtigen Kaufsignal entspreche. Rückenwind bekomme der Titel durch einen positiven Analystenkommentar.Der Morgan-Stanley-Analyst Keith Weiss habe seine bullishe Einstufung für Microsoft ("übergewichten") bestätigt, sein Kursziel laute 372 USD. Laut Weiss würden Anleger derzeit insbesondere die starken langfristigen Wachstumstrends von Microsoft honorieren. Die starke Positionierung von Microsoft stärke das Vertrauen in die Dauerhaftigkeit des Wachstums des US-Konzerns und erhöhe daher auch die Attraktivität der Aktie, so Weiss.Auch das Gros der restlichen Wall-Street-Analysten bleibe bullish. Aktuell würden 48 Experten das Papier zum Kauf empfehlen, vier seien neutral gestimmt und niemand rate zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 373,94 USD. Das entspreche einem Kurspotenzial von 23%.Auf dem Weg dahin müsste die Microsoft-Aktie sich nun nachhaltig über der 300-USD-Marke und dem GD200 bei rund 302 USD halten und als nächstes Ziel die 320-USD-Marke ins Visier nehmen. Weitere übergeordnete Widerstände wären das Februar-Hoch bei 344,30 USD sowie das bisherige Allzeithoch bei 349,67 USD.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link