Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (12.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktie könnte etwas konsolidieren - ChartanalyseDie Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) legte in den letzten Jahren eine sehr starke Performance hin, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.In den letzten Tagen sei es nach einem Konsolidierungstief bei 160,20 USD zu einem steilen Anstieg gekommen, der als Fahnenstange angesehen werden könne. Dabei sei der Wert an die obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit Juni 2016 geklettert. Gestern habe er auf einem Allzeithoch bei 190,70 USD und damit sogar kurzzeitig über dieser oberen Begrenzung notiert.Die Microsoft-Aktie könnte in den nächsten Tagen etwas konsolidieren. Dabei könnte sie das Gap vom 4. Februar zwischen 176,31 USD und 174,50 USD schließen oder sogar auf das letzte kleine Zwischenhoch bei 168,19 USD zurückfallen. Sollte der Wert allerdings über 190,70 USD ansteigen, wäre kurzfristig noch ein Anstieg in Richtung 196,00 USD möglich. (Analyse vom 12.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link