Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

285,65 EUR -0,56% (05.04.2022, 16:29)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

285,05 EUR +0,12% (05.04.2022, 16:16)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

312,54 USD -0,77% (05.04.2022, 16:17)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (05.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Der US-Titel habe in den letzten Tagen seine Erholungsrally fortgesetzt und notiere wieder über der wichtigen 200-Tage-Linie.Kaum ein Unternehmen könne es sich mittlerweile erlauben, den Digitalisierungszug zu verpassen. Künftig werde beispielsweise die Künstliche Intelligenz, an welcher Microsoft seit Jahren arbeite, immer mehr Aufgaben in der Wirtschaft übernehmen.Und so habe CEO Satya Nadella vor Kurzem in Bezug auf Digitalanwendungen von einer "deflationären Technologie in einem inflationären Marktumfeld" gesprochen. Seiner Meinung nach seien Unternehmen gerade dabei, "von einer Mobile- und Cloud-Ära in eine Ära der intelligenten und allgegenwärtigen Anwendungen" zu übergehen. Dies werde den Digitalisierungsprozess in den nächsten zehn Jahren noch stärker beschleunigen."In Zukunft wird jede Organisation eine stärker verteilte, intelligentere und autonomere IT benötigen, die sie verwenden kann, um Anwendungen überall schnell zu erstellen, zu verwalten und bereitzustellen. Und Unternehmen werden neue Tools brauchen, die professionelle Entwickler und Domänenexperten zusammenbringen", so der Microsoft-Chef.Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät die Gewinne bei er Microsoft-Aktie laufen zu lassen. (Analyse vom 05.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: