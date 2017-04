NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

65,55 USD -0,47% (03.04.2017, 22:14)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (04.04.2017/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Technologiesektor die Aktie des Softwareanbieters Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) zu kaufen.Ein Profiteur der jüngsten Entwicklungen des PC-Marktes sei Microsoft gewesen. Dank eines angelaufenen Bestellzyklus für Windows 10 bei Unternehmenskunden hätten die Windows OEM Pro-Lizenzen um rund 6% zugelegt, im Konsumentengeschäft seien die Erlöse (Windows OEM non pro) um 5% gestiegen, getragen von Wachstum im Premiumsegment (Ultramobiles, Convertibles, Gaming).In Nischen würden die Bereiche Tablet, Smartphone und PC trotz mäßiger Marktdynamiken Wachstumschancen bieten. Zienkowicz bestätige das Rating "positiv" für den Technologiesektor.Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Microsoft-Aktie mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel laute USD 73,00. (Analyse vom 31.03.2017)XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:61,301 EUR -0,03% (04.04.2017, 10:51)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:61,297 EUR -0,19% (04.04.2017, 11:10)