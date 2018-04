NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

92,33 USD +2,92% (04.04.2018, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (05.04.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktie: Starke Vorstellung der Bullen - ChartanalyseSeit der letzten größeren Konsolidierungsphase zwischen Ende 2015 und Mitte 2016 befindet sich Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) wieder an einem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal und konnte bis ganz knapp an die Marke von rund 100,00 US-Dollar zulegen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Doch zu Beginn dieses Jahres habe das Wertpapier begonnen im Bereich von 96,07 US-Dollar merklich zu straucheln und habe im abgelaufenen Monat auf ein Verlaufstief von 87,08 US-Dollar zurückgesetzt. Dabei habe sich nach dem Jahreshoch ein kurzfristiger Abwärtstrend eingestellt, der weiterhin intakt sei und für fortgesetzte Kursgewinne erst noch überwunden werden müsse. Doch die Chancen hierfür stünden nach dem eindrucksvoll starken Mittwochshandel besonders gut und könnten in entspreche Long-Positionen umgemünzt werden.Dank positiver US-Futures könnte Microsoft im heutigen Handel zunächst an die kurzfristige Trendkanalbegrenzung um 94,00 US-Dollar zulegen. Ein Ausbruch darüber kann schließlich zu einem Kaufsignal an die Jahreshochs von 97,24 US-Dollar führen, möglicherweise wird sogar noch die Marke von 100,00 US-Dollar direkt ins Visier genommen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 05.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:75,71 EUR +3,81% (05.04.2018, 15:09)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:75,64 EUR +0,69% (05.04.2018, 15:23)