Kursziel

Microsoft-Aktie

(USD) Rating

Microsoft-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 400,00 Buy Jefferies Brent Thill 21.01.2022 364,00 Overweight Morgan Stanley Keith Weiss 19.01.2022 380,00 Outperform RBC Capital Markets Rishi Jaluria 19.01.2022 360,00 Buy UBS Karl Keirstead 19.01.2022 350,00 Buy Mizuho Securities USA Gregg Moskowitz 18.01.2022 375,00 Outperform Wedbush Securities Daniel Ives 13.01.2022 360,00 Outperform BMO Capital Markets Keith Bachman 12.01.2022 410,00 Outperform SMBC Nikko Securities America Steve Koenig 21.12.2021 380,00 Kaufen DZ BANK Ingo Wermann 15.12.2021 - Overweight Wells Fargo Micahel Turrin 02.12.2021 400,00 Outperform Credit Suisse Philip Winslow 16.11.2021 400,00 Kaufen Raiffeisen Bank International Leopold Salcher 04.11.2021 345,00 Halten Independent Research Markus Jost 02.11.2021 390,00 Buy Deutsche Bank Brad Zelnick 01.11.2021 363,00 Overweight Barclays Raimo Lenschow 27.10.2021 407,00 Buy Citigroup Tyler Radke 27.10.2021 370,00 Outperform Evercore ISI Kirk Materne 27.10.2021 360,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Kash Rangan 27.10.2021 320,00 Overweight J.P. Morgan Mark Murphy 27.10.2021 330,00 Outperform Oppenheimer Timothy Horan 27.10.2021 352,00 Overweight Piper Sandler Brent Bracelin 27.10.2021 380,00 Buy Stifel Brad Reback 27.10.2021

Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

262,25 EUR -1,67% (21.01.2022, 22:02)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

268,00 EUR -2,33% (21.01.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

297,22 USD -1,45% (21.01.2022, 21:58)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (24.01.2022/ac/a/n)







Redmond (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Technologiekonzerns Microsoft Corporation (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 410,00 oder 320,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Microsoft-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Microsoft Corporation veröffentlicht am 25. Januar die Zahlen zum 2. Quartal 2022.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Microsoft-Aktie anbetrifft, hat Steve Koenig, Analyst von SMBC Nikko Securities America, am 21. Dezember mit 410 USD das höchste Kursziel genannt. In seiner Ersteinschätzung hat Koenig den Titel mit dem Votum "outperform" eingestuft.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Microsoft kommt dagegen von Mizuho Securities USA: Der dort zuständige Analyst, Gregg Moskowitz, hat am 18. Januar die Aktie des Software-Giganten unverändert mit dem Rating "buy" eingestuft und das Kursziel von 360 USD auf 350 USD gekappt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Microsoft-Aktie?Börsenplätze Microsoft-Aktie: