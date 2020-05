Kursziel

Microsoft-Aktie

(USD) Rating

Microsoft-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 190,00 Overweight J.P. Morgan Mark Murphy 14.05.2020 195,00 Outperform Credit Suisse Brad Zelnick 11.05.2020 190,00 Halten Independent Research Markus Jost 05.05.2020 185,00 Buy Goldman Sachs Heather Bellini 30.04.2020 200,00 Buy Jefferies & Company Brent Thill 30.04.2020 196,00 Outperform RBC Capital Markets Alex Zukin 30.04.2020

Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

165,08 EUR -1,27% (15.05.2020, 14:39)



Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

165,34 EUR +0,92% (15.05.2020, 14:23)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

180,53 USD +0,43% (14.05.2020, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (15.05.2020/ac/a/n)







Redmond (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser des Technologiekonzerns Microsoft Corporation (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 200,00 oder 185,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Microsoft-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Microsoft Corporation hat am 29. April die Zahlen zum 3. Quartal 2020 präsentiert.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 29. April bleibe der Software-Riese Microsoft dank seiner florierenden Cloud-Dienste auch in der Corona-Krise auf Erfolgskurs. Im abgelaufenen Geschäftsquartal (bis Ende März) habe der Gewinn im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 10,8 Milliarden Dollar (9,9 Mrd. Euro) zugelegt. Der Umsatz sei um 15 Prozent auf 35 Milliarden Dollar geklettert.Damit seien die Erwartungen der Wall Street klar übertroffen worden. Microsoft könne sich weiter auf sein lukratives Cloud-Geschäft mit IT-Diensten im Internet verlassen. Beim Flaggschiff - der Azure-Plattform für Unternehmen - seien die Erlöse um 59 Prozent gestiegen. Die PC-Sparte, für die der Konzern wegen der Corona-Pandemie schon im Februar eine Umsatzwarnung abgegeben hatte, wuchs um drei Prozent, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Microsoft-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Jefferies. Das Analysehaus hat die Einstufung für den Titel nach der Vorlage von Quartalszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe bei nahezu allen wichtigen Kennzahlen die Erwartungen des Marktes übertroffen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am 30. April vorliegenden Studie.Die niedrigste Kursprognose für Microsoft kommt wiederum von der US-Investmentbank Goldman Sachs. Die dort zuständige Analystin Heather Bellini hat das Kursziel für die Aktie des Technologiekonzerns nach Quartalszahlen von 162 auf 185 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Der Software-Entwickler habe von der Corona-Krise eher profitiert, schrieb Analystin Heather Bellini in einer am 30. April vorliegenden Studie. Der Trend zum Home Office und zum Lernen in den eigenen vier Wänden habe die Nachfrage nach Software des Unternehmens angetrieben.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Microsoft-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Microsoft-Aktie: