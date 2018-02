Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.



New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Mark Delaney von Goldman Sachs:Laut einer Aktienanalyse spricht Mark Delaney, Analyst von Goldman Sachs, in Bezug auf die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) weiterhin eine Kaufempfehlung aus.Abgesehen von einem positiven Ausblick habe Micron Technology einen Wechsel beim Amt des Finanzvorstands bekannt gegeben. CFO Ernie Maddock scheide aus dem Unternehmen aus und werde durch David Zinsner ersetzt.Zinsner sei früher bei Analog Devices beschäftigt gewesen und dürfte eine klare Strategie mitbringen wie die finanzielle Performance und die Margen verbessert werden könnten, so der Analyst Mark Delaney.Die Aktienanalysten von Goldman Sachs stufen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 55,00 USD.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:35,49 EUR +5,78% (07.02.1018, 13:50)