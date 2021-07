XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol Deutschland: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (20.07.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Micron Technology-Aktie (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol Deutschland: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) unter die Lupe.Zuletzt hätten die Analysten ein Umdenken in Bezug auf die Micron Technology-Aktie eingefordert. Durch die charttechnische Brille betrachtet sei dies nötiger denn je. Schließlich komplettiere das Abgleiten unter die Kumulationszone aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 79,92 USD), dem Cluster aus zwei unterschiedlichen Fibonacci-Projektionen (78,75/78,52 USD) sowie den jüngsten Verlaufstiefs eine klassische Topformation. Aus der Höhe der oberen Umkehr ergebe sich ein rechnerisches Abschlagspotenzial von rund 20 USD. Auf dem Weg zum Ausschöpfen des beschriebenen Abschlagspotenzials definiere das ehemalige Rekordhoch aus dem Jahr 2018 bei 64,66 USD ein markantes Etappenziel. Zusammen mit zwei weiteren alten Hochpunkten entstehe hier ein wichtiger horizontaler Rückzugsbereich.Auch die quantitativen Indikatoren würden derzeit die Risiken betonen: Sowohl der MACD als auch die Relative Stärke (Levy) seien derzeit "short" positioniert. Um die aktuellen Rückschlaggefahren zu bannen, ist dagegen eine schnelle Rückeroberung der angeführten Kumulationszone bei knapp 80 USD notwendig, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 20.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:63,80 EUR +0,93% (20.07.2021, 09:03)