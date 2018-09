XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

37,30 EUR -1,45% (17.09.2018, 16:46)



Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

37,41 EUR -1,86% (17.09.2018, 16:47)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

43,87 USD -0,97% (17.09.2018, 17:03)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (17.09.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Sidney Ho von Deutsche Bank:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Sidney Ho, Analyst von Deutsche Bank, die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) weiterhin zu kaufen.Die jüngste Preisabschwächung im NAND- und DRAM-Markt nehmen die Analysten von Deutsche Bank zum Anlass die Gewinnprognosen bei Micron Technology Inc. zu kürzen.Analyst Sidney Ho glaubt, dass der Höhepunkt des laufenden Zyklus überschritten sein könnte.Die Entwicklung des Aktienkurses könnte in der nächsten Zeit holprig sein. Positiv seien derweil die Anzeichen, dass andere Speicheranbieter hinsichtlich der Kapitalausgaben rational agieren würden. Damit dürfte sich der Markt schneller stabilisieren als es in früheren Zyklen der Fall gewesen sei.