Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

34,60 EUR +0,68% (15.05.2019, 08:13)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

38,51 USD +3,02% (14.05.2019, 22:00)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (15.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Micron Technology: Chance auf eine erneute Rally - ChartanalyseNach dem Tief bei 28,39 USD vom 26. Dezember 2018 drehte die Aktie von Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) nach oben und setzte zu einer starken Rally an, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese habe die Aktie bis auf ein Hoch bei 43,99 USD und damit nahe an den langfristig wichtigen Widerstand bei 45,31 USD geführt. Seit diesem Hoch befinde sich die Aktie in einer groß angelegten Tradingrange. Diese werde auf der Oberseite vom Widerstandsbereich zwischen 43,99 und 45,31 USD begrenzt. Auf der Unterseite diene die Zone zwischen 36,56 USD und 36,19 USD als Begrenzung.Die Aktie von Micron Technology habe die Chance auf eine erneute Rally in den Bereich um 43,99 bis 45,31 USD. Dafür dürfe sie aber nicht per Tagesschlusskurs unter 36,19 USD abfallen. Denn ein Rückfall unter diese Marke wäre ein neues Verkaufssignal und würde auf weitere Abgaben in Richtung des Tiefs aus dem Dezember 2018 bei 28,39 USD hindeuten. (Analyse vom 15.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:34,06 EUR +1,54% (14.05.2019, 17:35)