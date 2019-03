Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (21.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Halbleiterherstellers Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) unter die Lupe.Die Q2-Zahlen des Halbleiterherstellers würden klar zeigen, dass es auf dem Speichermarkt weiterhin schlecht laufe. Der Micron Technology liefere dennoch etwas besser ab, als erwartet - den tatsächlichen Unterschied würden aber die guten Aussagen der Unternehmensführung für das H2 machen.Im zweiten Quartal 2019 habe der Chip-Konzern einen Umsatz von 5,84 Mrd. erzielt Dollar und damit leicht über den Prognosen der Analysten von 5,82 Mrd. Dollar gelegen. Das EPS von 1,71 Dollar habe ebenfalls leicht über den Schätzungen gelegen. Der Umsatz sei damit gegenüber dem Vorjahresquartal um 21 Prozent gesunken, das EPS sei knapp 40 Prozent zurückgegangen.Der Ausblick könne weniger überzeugen - der negative Umsatztrend solle auch im laufenden Quartal anhalten. Die Umsatzprognose der Unternehmensführung von 4,6 bis 5,0 Mrd. Dollar habe unter den Schätzungen der Analysten gelegen.Nachbörslich sei die Micron Technology-Aktie dennoch um knapp fünf Prozent gestiegen. Vor allem die Aussagen des Micron-CEO Sanjay Mehrotra hätten den Investoren im schwächelnden Speicher-Markt wieder Zuversicht gegeben. "Wir glauben, dass 5G, klappbare Smartphones und Innovationen im Bereich Augmented oder Virtual Reality für reichlich Wachstum in den nächsten Jahren sorgen werden", habe Mehrotra in der Analystenkonferenz gesagt.Micron ergreife ebenso wie die Rivalen Samsung oder SK Hynix die richtigen Maßnahmen, um der schwächelnden Nachfrage entgegenzutreten. Gemeinsames Ziel der großen Speicher-Chip-Hersteller: stabile und hohe Preise. Einen gewissen Beigeschmack habe dieses Vorgehen - und tatsächlich wäre es nicht das erste Mal, dass auf dem Speicher-Markt die Preise durch die Hersteller kontrolliert würden.Wenn sich die Speicher-Preise in H2 stabil halten würden und die Nachfrage sich erhole, wie die Micron-Führung erwarte, sollte es für den US-Titel wieder aufwärts gehen.DER AKTIONÄR meint: Dabeibleiben, insbesondere da die Reaktion des Marktes auf die schwachen Q2-Zahlen positiv ausfalle. Die Prognose trägt den Kurs, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2019)