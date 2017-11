Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

37,70 EUR +1,32% (07.11.2017, 14:52)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

43,55 USD +0,69% (07.11.2017, 15:03)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.



(07.11.2017/ac/a/n)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Sidney Ho von Deutsche Bank:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Sidney Ho, Analyst von Deutsche Bank, die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) weiterhin zu kaufen.Nach Aussagen von mehreren Unternehmen aus der Speicher- und Ausrüsterbranche und eigenen Marktrecherchen erhöhen die Analysten von Deutsche Bank ihre Gewinnprognosen.Höhere DRAM-Preise in den nächsten beiden Quartalen und vorteilhafte NAND-Preise sollten Micron Technology Inc. zugute kommen. Analyst Sidney Ho geht in 2018/19 von stabileren Margen aus.Es würden sich die Anzeichen mehren, dass die Industrie bei ihren Entscheidungen rationaler geworden sei.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:37,54 EUR +1,46% (07.11.2017, 13:05)