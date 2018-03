Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

47,88 EUR +7,97% (12.03.2018, 16:29)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

USD 58,96 +8,01% (12.03.2018, 16:30)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.





(12.03.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Romit Shah von Instinet:Aktienanalyst Romit Shah von Instinet bestätigt laut einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU).Nach einer in den letzten vier Monaten zu beobachtenden Konsolidierung bei den Aktien von Micron Technology Inc. sind die Analysten von Instinet der Meinung, dass sich der Titel am Anfang eines weiteren Ausbruchs befindet.Abgesehen von einer Anhebung der Schätzungen hält Analyst Romit Shah höhere Bewertungsmultiplen für angemessen. Die Ankündigung von Aktienrückkäufen und zunehmende Debatten um M&A-Aktivitäten könnten als Katalysatoren dienen.Die Aktienanalysten von Instinet stufen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 55,00 auf 100,00 USD.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:47,70 EUR +7,80% (12.03.2018, 16:17)