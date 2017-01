Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.





New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Vijay Rakesh von Mizuho Securities USA:Aktienanalyst Vijay Rakesh vom Investmenthaus Mizuho Securities USD empfiehlt die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) laut einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zu kaufen.Die Analysten von Mizuho Securities haben nach verschiedenen Treffen mit CFO Ernie Maddock im Verlauf der CES einen positiven Eindruck bekommen.Die NAND- und DRAM-Preise würden sich weiterhin in einem starken Aufwärtstrend befinden. Analyst Vijay Rakesh sieht sehr gute Grundlagen für das Jahr 2017.Die Aktienanalysten von Mizuho Securities USA bestätigen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse das Votum "buy" sowie das Kursziel von 27,00 USD.Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:21,16 EUR +0,88% (09.01.2017, 13:02)Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:20,90 EUR -0,11% (09.01.2017, 12:43)