Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

41,01 EUR -5,65% (05.04.2018, 18:06)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

50,36 USD -5,68% (05.04.2018, 18:07)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.



(05.04.2018/ac/a/n)

Zürich (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Timothy Arcuri von der UBS:Timothy Arcuri, Analyst von der UBS, empfiehlt im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) zu verkaufen.Die UBS-Analysten weisen anlässlich einer Branchenstudie zum Halbleitersektor auf die immer noch vorhandene Zyklizität hin. Es gebe Anzeichen die im Hinblick auf den späteren Jahresverlauf und 2019 etwas zur Vorsicht mahnen würden.Analyst Timothy Arcuri warnt, dass es bei Micron Technology Inc. zu umfangreichen Prognosekürzungen kommen könnte. Ein Kursziel von 35,00 USD werde veranschlagt.Die Aktienanalysten der UBS beginnen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse die Coverage mit einem "sell"-Votum.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:41,38 EUR -2,17% (05.04.2018, 17:35)