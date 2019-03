XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

37,85 EUR -0,81% (22.03.2019, 15:17)



Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

37,28 EUR -2,89% (22.03.2019, 16:02)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

41,94 USD -4,67% (22.03.2019, 16:09)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (22.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Sidney Ho von Deutsche Bank:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Sidney Ho, Analyst von Deutsche Bank, die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) weiterhin zu kaufen.Die Analysten von Deutsche Bank halten das Chance/Risiko-Profil der Aktien von Micron Technology Inc. weiterhin für attraktiv. Das Management habe überraschend angekündigt Kürzungen hinsichtlich der Kapazitäten und des Investitionsvolumens vorzunehmen. Damit sollte die Branche schneller wieder zu einem ausgeglichenen Nachfrage/Angebots-Verhältnis zurückkehren können.Zweifel hinsichtlich der Stärke einer Erholung in der zweiten Jahreshälfte seien zwar angebracht, so der Analyst Sidney Ho. Die Speicheranbieter würden aber mittlerweile erheblich mehr Disziplin beweisen.Micron Technology dürfte einem Boden schon sehr nahe sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Micron Technology-Aktie: