Tradegate-Aktienkurs MicroStrategy-Aktie:

331,60 EUR -18,04% (21.01.2022, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs MicroStrategy-Aktie:

375,89 USD -17,84% (21.01.2022, 22:00)



ISIN MicroStrategy-Aktie:

US5949724083



WKN MicroStrategy-Aktie:

722713



Ticker-Symbol MicroStrategy-Aktie:

MIGA



NASDAQ-Ticker-Symbol MicroStrategy-Aktie:

MSTR



Kurzprofil MicroStrategy Inc.:



MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) mit Sitz in Vienna, Virginia, ist ein Unternehmen, das Business Intelligence, mobile Software und Cloud-Services anbietet. (23.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MicroStrategy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von MicroStrategy (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) unter die Lupe.An einem Handelstag, an dem die Anleger ohnehin hochgradig nervös seien, kämen schlechte Nachrichten ganz schlecht an. So habe die US-Börsenaufsicht SEC am Freitag die Bitcoin-Bilanzierung von MicroStrategy beanstandet. Die Aktie des Unternehmens habe zweistellig nachgegeben.Nach einem Bericht, die SEC würde die Bilanzierung der Bitcoins beim Softwarehersteller ablehnen, habe sie rund 18 Prozent an Wert verloren. Das sei der niedrigste Stand seit dem 31. Dezember 2020.MicroStrategy, das sich auf den Handel mit Bitcoins fokussiert habe, bekomme zurzeit Druck von allen Seiten: Eine Kryptowährung, die einbreche, eine Börsenaufsicht, die Ärger mache und ein Aktienumfeld, das für Tech-Aktien sehr unschön sei. Die MicroStrategy-Aktie dürfte noch weiter an Boden verlieren, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.01.2022)Börsenplätze MicroStrategy-Aktie: