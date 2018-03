Euronext Paris-Aktienkurs Michelin-Aktie:

119,15 Euro +1,53% (29.03.2018, 09:37)



ISIN Michelin-Aktie:

FR0000121261



WKN Michelin-Aktie:

850739



Ticker Symbol Michelin-Aktie:

MCH



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Michelin-Aktie:

MGDDF



Kurzprofil Michelin:



Die Michelin Gruppe (ISIN: FR0000121261, WKN: 850739, Ticker-Symbol: MCH) - ein französisches Familienunternehmen, das sich im Laufe von fast 120 Jahren zu einem internationalen Konzern entwickelt hat. Die CGEM (Compagnie Générale des Etablissements Michelin) ist eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, an deren Spitze Jean-Dominique Senard als persönlich haftender Gesellschafter steht.



Zahlen und Fakten:



113.400 Beschäftigte auf 5 Kontinenten

180 Millionen Reifen und rund 10 Millionen Karten jährliche Produktion

69 Produktionsstandorte in 18 Ländern

70 Vertriebsgesellschaften

1 Technologiezentrum auf 3 Kontinenten

4 Versuchszentren

Verkaufsniederlassungen in mehr als 170 Ländern

2 eigene Kautschukplantagen



Die Vision der Unternehmensgründer Edouard und André Michelin bestimmt seit fast 120 Jahren die Entwicklung der Marke MICHELIN. Ihre Idee: die automobile Fortbewegung für Menschen so einfach, sicher und komfortabel wie möglich zu machen - zuerst mit innovativen Reifen und Rädern, dann auch mit Straßenkarten, Reiseführern und mit Beiträgen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur. Heute kommt ein starkes Engagement für die Umwelt hinzu. Denn eine menschengerechte Mobilität darf nicht zulasten der Umwelt gehen. Moderne Mobilität muss nachhaltig sein. (29.03.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Michelin-Aktienanalyse von La Financière de l’Echiquier (LFDE):Olivier de Berranger, Chief Investment Officer bei La Financière de l’Echiquier (LFDE), stellt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Michelin (ISIN: FR0000121261, WKN: 850739, Ticker-Symbol: MCH) vor.Michelin habe vergangene Woche bekannt gegeben, ein freundliches Übernahmeangebot für Fenner PLC, einen Hersteller von Förderbändern und Polymeren, im Wert von 1,5 Milliarden Euro unterbreitet zu haben. Mit dieser Transaktion könne der französische Reifenspezialist sein Engagement im Bergbausektor ausbauen. Die Franzosen würden mit Fenner PLC ihre Angebotspalette komplettieren und eine Diversifizierung im Bereich der Technologien für verstärkte Polymere erreichen.Das britische Unternehmen Fenner, das 47% seines Umsatzes auf dem amerikanischen Kontinent erziele, sei stark in den Sektoren Bergbau (40% der Endmärkte) und Industrie (28% des Umsatzes) vertreten. Der Konzern erziele 655 Millionen Pfund Umsatz (d. h. 3,5% des Umsatzes von Michelin) und eine EBITDA-Marge von 13%. Den LFDE-Berechnungen zufolge dürfte diese Übernahme den Gewinn pro Aktie ab dem ersten Jahr um 3% steigern. Michelin erwarte Synergien von 30 Millionen Pfund. Diese sollten vor allem aus Einsparungen durch die Bündelung bei Beschaffung und Lagerhaltung stammen. Mit 1,4 Milliarden Euro werde Fenner bei der Transaktion mit 14x des EBITDA vor Synergien und 11x nach Synergien bewertet. Michelin könne sich dies erlauben, da der Konzern 2017 mit einem Verhältnis von 0,2x bei Nettoverschuldung/EBITDA abgeschlossen habe, das nach der Transaktion voraussichtlich bei 0,5x liegen werde.Nach Bekanntgabe seiner Zusammenarbeit mit Sumitomo im Bereich Einzelhandel in den USA tätige Michelin hier eine weitere gute Transaktion in einem nach wie vor dynamischen Segment mit hohen Margen. Vor Synergien halte LFDE diese Transaktion mit 14x des EBITDA für relativ teuer. Allerdings werde sie die Finanzkosten dank äußerst günstiger Finanzierungsbedingungen nicht belasten. LFDE sehe diese Zusammenarbeit demnach positiv und bleibe hinsichtlich des Wachstums-/Rentabilitätsprofils des Michelin-Konzerns weiter zuversichtlich. LFDE halte im Echiquier Major und im Echiquier Agressor an seinen Positionen fest. Per Ende Februar mache Michelin einen Anteil von 4,5% im Echiquier Major aus und sei damit die fünftgrößte Position, im Echiquier Agressor belege Michelin mit 3,7% Platz 4.Für Olivier de Berranger, Chief Investment Officer bei La Financière de l’Echiquier, ist Michelin die Aktie der Woche. (Analyse vom 29.03.2018)Börsenplätze Michelin-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Michelin-Aktie:117,375 Euro +0,97% (28.03.2018, 22:25)Xetra-Aktienkurs Michelin-Aktie:119,80 Euro -4,20% (23.03.2018, 16:40)