ISIN Meyer Burger-Aktie:

CH0108503795



WKN Meyer Burger-Aktie:

A0YJZX



Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

M6YA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

MBTN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

MYBUF



Kurzprofil Meyer Burger Technology AG:



Meyer Burger (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF) ist eine weltweit tätige Technologiegruppe. Mit innovativen Systemen und Produktionsanlagen schafft die Gruppe nachhaltigen Mehrwert für ihre Kunden in der Photovoltaik (Solarindustrie), der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in anderen Industriezweigen für Halbleitermaterialien.



Im Kerngeschäft - der Photovoltaik - vertrauen die Kunden auf umfassende Lösungen und komplementäre Technologien entlang der Wertschöpfungskette in den Bereichen Wafer, Zelle und Module bis hin zu gebäudeintegrierten Solarsystemen.



Die Gruppe beschäftigt über 1.700 Mitarbeitende auf drei Kontinenten. (30.08.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Meyer Burger-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Meyer Burger-Aktie (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF).Nach zwölf Jahren im Unternehmen scheide Michel Hirschi zum 30. September 2018 aus der Geschäftsleitung aus und verfolge neue berufliche Wege außerhalb des Unternehmens. Sein Nachfolger als CFO werde zum 1. Oktober Manfred Häner. Dieser Nachfolgeprozess sei bereits im Frühjahr dieses Jahres eingeleitet worden.Manfred Häner verfüge über umfassende Erfahrung aus seiner Tätigkeit als CFO für verschiedene börsennotierte Schweizer Unternehmen, darunter CPH, Micronas und Sulzer. Der Analyst bedauere das Ausscheiden von Michel Hirschi, denke aber, dass Manfred Häner wertvolle Erfahrungen einbringen könne, insbesondere in Fragen des Transformationsmanagements.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Votum für die Meyer Burger-Aktie. Das Kursziel laute CHF 0,65. (Analyse vom 30.08.2018)Börsenplätze Meyer Burger-Aktie:Xetra-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:0,56 EUR -2,27% (30.08.2018, 11:37)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:CHF 0,627 -5,00% (30.08.2018, 11:39)